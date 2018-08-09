Сенцов согласился на видеосъемку - Москалькова

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

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К Олегу Сенцову сейчас едет общественная наблюдательная комиссия, сообщила омбудсмен РФ

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился, чтобы его встреча с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе фиксировалась на видео. Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой по телефону сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова, говорится в Facebook Денисовой.

Уполномоченный Верховной Рады отметила, что ранее настаивала на видеосъемке Сенцова, на что Москалькова ответила, что это возможно только с его согласия.

Сегодня российский омбудсмен сообщила, что украинец дал такое согласие.

"Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - написала Денисова.

Также Москалькова рассказала, что, по информации начальника ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе, "с Олегом все хорошо, состояние стабильное".

К нему сейчас едет общественная наблюдательная комиссия, сообщила омбудсмен РФ.

Вчера сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок".

В офисе российского омбудсмена со ссылкой на врача, который наблюдает Сенцова в колонии Лабытнанги, заявили, что его состояние "относительно стабильное".