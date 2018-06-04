Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 19:49

Сенцов согласился встретиться с архиепископом УПЦ КП - сестра

Сенцов согласился встретиться с архиепископом УПЦ КП - сестра - Фото
Сенцов Олег Фото: facebook

Ранее Наталья Каплан писала, что Сенцов отказался от встречи, так как является атеистом

Реклама
Реклама

Политзаключенный Олег Сенцов все же согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.

Ранее Каплан сообщила, что ее брат отказался встречаться со священником, так как является атеистом.

Сестра Сенцова рассказала, что с представителями УПЦ КП была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи. Однако архиепископ отправился на Ямал до согласования этого вопроса.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 04.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: упц кп, Олег Сенцов, священник, Архиепископ Климент, наталья каплан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сенцов отказался встречаться с архиепископом УПЦ КП
Политика Сенцов отказался встречаться с архиепископом УПЦ КП
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 