Сенцов согласился встретиться с архиепископом УПЦ КП - сестра

Сенцов Олег Фото: facebook

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Ранее Наталья Каплан писала, что Сенцов отказался от встречи, так как является атеистом

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Политзаключенный Олег Сенцов все же согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она.

Ранее Каплан сообщила, что ее брат отказался встречаться со священником, так как является атеистом.

Сестра Сенцова рассказала, что с представителями УПЦ КП была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи. Однако архиепископ отправился на Ямал до согласования этого вопроса.