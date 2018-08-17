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17.08.2018, 23:17

Сенцов теряет надежду и не верит в освобождение - сестра

Сенцов теряет надежду и не верит в освобождение - сестра - Фото
Олег Сенцов (фото - facebook Людмилы Денисовой)

Наталья Каплан отметила, что украинский политзаключенный жалуется на боли в сердце, слабость и старается не слишком часто вставать

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Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, который уже почти 100 дней голодает в российской колонии, "теряет надежду" и больше не верит, что будет освобожден. Об этом заявила AFP двоюродная сестра украинского политзаключенного Наталья Каплан.

По ее словам, 16 августа она получила очередное письмо от Сенцова.

"В своем письме он написал мне, что мы больше не должны говорить ему, что свобода близка. Он больше этому не верит", - отметила Каплан.

Она выразила надежду, что западные лидеры окажут давление на Москву и "найдут какой-то рычаг для освобождения Олега и других политических заключенных".

"Такой рычаг существует, я в этом уверена. Мы не можем сложить оружие, пока Олег продолжает свою борьбу. Это было бы предательством как Олега, так и тех людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить его освобождение", - подчеркнула Каплан.

Она уточнила, что за время голодовки, объявленной 14 мая, состояние здоровья Сенцова резко ухудшилось.

"У него очень слабое сердцебиение, около 40 ударов в минуту. Он жалуется на боли в сердце, слабость и старается не слишком часто вставать, чтобы сохранить силы", - сказала Каплан.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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Теги: освобождение, Олег Сенцов, наталья каплан
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