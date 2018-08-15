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15.08.2018, 15:34

Сенцова не помилуют: комиссия в РФ отклонила ходатайство матери

Сенцова не помилуют: комиссия в РФ отклонила ходатайство матери - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова/Facebook)

В комиссии по вопросам помилования в РФ заявили, что ходатайство украинец Олег Сенцов должен подать сам

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Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа РФ не приняла к рассмотрению два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, передает Интерфакс.

В комиссии объяснили, что ходатайство должно быть написано лично Сенцовым.

Эти прошения подавали мать украинского режиссера и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Изначально они направили их президенту РФ Владимиру Путину, а оттуда их перенаправили в комиссию по помилованию. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что говорить фразу "отказали в помиловании" некорректно, потому что "не было просьбы о помиловании".

Раньше в администрации президента РФ отмечали, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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Теги: комиссия, помилование, Олег Сенцов, ходатайство
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