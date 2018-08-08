Сенцова увидели в России: на Крымском мосту вывесили плакат -фото

Фото: Виктория Ивлева / Facebook

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Неизвестные активисты заявили, что "нельзя успокаиваться и отставать от Кремля, пока Сенцов и другие политзаключенные не окажутся на свободе"

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В центре Москвы, столицы страны-оккупанта России, над пролетом Крымского моста неизвестные развернули баннер с изображением украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова. Об этом у себя в Facebook сообщила, выложив фото, сотрудница российской Новой газеты Виктория Ивлева.

На плакате также содержится требование освободить политзаключенных в РФ.

"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", - написала она.

Ивлева уточнила, что Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги уже 87-й день.

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Как пишет российский сайт Грани, "цель акции, говорится в пресс-релизе, - "разбудить задремавшее общественное сознание".

"Нельзя успокаиваться, нельзя отставать от Кремля, пока Сенцов и другие политзаключенные не окажутся на свободе!" - цитирует ресурс активистов.

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25 августа 2015 годапо фейковому делу военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима за "терроризм". Его удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.