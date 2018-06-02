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02.06.2018, 14:50

Сенцову ежедневно вливают литр глюкозы - сестра

Сенцову ежедневно вливают литр глюкозы - сестра - Фото
Олег Сенцов (фото - facebook)

Сенцов держит голодовку и отказывается от свиданий с близкими - говорит, что так ему эмоционально легче

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Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову в колонии в РФ ежедневно вливают литр глюкозы. Об этом рассказала его сестра Наталья Каплан, передает УНИАН

"Он бледный, он теряет зубы, теряет волосы. Я думаю, более подробная информация у нас будет завтра, когда его посетит адвокат. Пока что известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно", - рассказала она. 

Сенцов отказывается от свиданий, объясняя это тем, что ему так легче эмоционально - чтобы никто из близких не приезжал. 

В Украине и за рубежом второй день проходят масштабные акции в защиту украинских политзаключенных в России и в оккупированном Крыму. Сегодня несколько сотен человек пришли на такую акцию на Майдан Независимости в Киеве. 

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.  

14мая 2018 года Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. МИД не исключил, что его могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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Теги: Россия, политзаключенный, голодовка, Олег Сенцов
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