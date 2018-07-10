Серьезного наступления РФ в Донбассе после ЧМ не будет – Хербст

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывший посол не исключает эскалации на востоке Украины после окончания чемпионата мира по футболу

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Эскалация боевых действий в Донбассе после окончания чемпионата мира по футболу возможна, но серьезного наступления, скорее всего, не будет. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.



"В случае серьезного наступления США должны будут резко отреагировать", - отметил он.



Хербст также подчеркнул, что наличие у Украины американских Джавелинов - это еще один важный фактор сдерживания агрессии России.

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