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10.07.2018, 14:12

Серьезного наступления РФ в Донбассе после ЧМ не будет – Хербст

Серьезного наступления РФ в Донбассе после ЧМ не будет – Хербст - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший посол не исключает эскалации на востоке Украины после окончания чемпионата мира по футболу

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Эскалация боевых действий в Донбассе после окончания чемпионата мира по футболу возможна, но серьезного наступления, скорее всего, не будет. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

"В случае серьезного наступления США должны будут резко отреагировать", - отметил он. 

Хербст также подчеркнул, что наличие у Украины американских Джавелинов - это еще один важный фактор сдерживания агрессии России.

Читайте также полное интервью: Джон Хербст: Некоторые влиятельные члены НАТО запуганы Россией

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Теги: война, война в донбассе, эскалация, агрессия рф
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