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12.08.2018, 07:20

Сестра Сенцова прокомментировала сообщение о том, что его вывезли

Сестра Сенцова прокомментировала сообщение о том, что его вывезли - Фото
Олег Сенцов (фото - Facebook Людмилы Денисовой)

Наталья Каплан сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что режиссера вывезли из колонии

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Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан у себя в Facebook сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что режиссера вывезли из колонии в Лабытнаги.

"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги", - написала она.

Сегодня ночью журналистка Новой газеты Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым спецрейсом из Салехарда вылетел в неизвестном направлении. Об этом написал коллега Ивлевой Антон Наумлюк.  "Адвокат и Наташа Каплан информацию подтвердить не могут, других источников пока нет", - добавила он.

Позднее Наумлюк обновил пост, написав, что информация не подтвердилась.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло эту информацию, сообщают кремлевские пропагандисты из ТАСС.

10 августа у Сенцова был многочасовой медицинский консилиум.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов сейчас переживает третий кризис, а четвертый будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов и наступить он может в любое время.

Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.

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Теги: Олег Сенцов
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