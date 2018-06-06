Сестра Сенцова: Путину лучше отпустить людей и показаться героем

Наталья Каплан (скриншот видео)

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Сестра режиссера Наталья Каплан считает, что Путин делает себе на зло, потому что если Сенцов умрет в ходе голодовки - будут последствия

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Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что президенту РФ Путину лучше отпустить людей и показаться "супергероем-гуманистом". Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

"Вы подумайте, что лучше: пожертвовать и отпустить людей на свободу и показаться супергероем-гуманистом. Или все-таки сделать себе на зло", - сказала Каплан, отметив, что не стала бы обращаться к совети и чувствам Путина, потому что это бесполезно.

Каплан считает, что смерть Сенцова в результате голодовки может привести к новым санкциями против России или сорвать Чемпионат мира по футболу.

Сестра украинского режиссера надеется на помощь западных лидеров в освобождении Сенцова: "Было бы неплохо получить звонок от Дональда Трампа. Надеемся на Германию, в частности, на Ангелу Меркель. Она вхожа к Путину. Она могла бы стать тем важным переговорщиком, который помог бы сдвинуть дело с мертвой точки".

Каплан считает, что Киев делает недостаточно для освобождения узников Кремля. Например, нет отдельного уполномоченного по делам политузников, который постоянно был бы в Крыму и России.

Сегодня, 6 июня, идет 24-й день безстрочной голодовки Олега Сенцова.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.

31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить узника РФ Олега Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.