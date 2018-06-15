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15.06.2018, 15:18

Северный поток-2: Порошенко и Юнкер обсудили угрозы от проекта РФ

Северный поток-2: Порошенко и Юнкер обсудили угрозы от проекта РФ - Фото
Жан-Клод Юнкер и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Стороны поговорили о том, как в условиях строительства газпромовского трубопровода обеспечить энергобезопасность Украины и Евросоюза

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Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером о путях обеспечения энергобезопасности Украины и ЕС с учетом строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Юнкер заверил президента, что Евросоюз готов продолжить оказывать стране "всестороннюю поддержку" по части реформ и выполнения Киевом пунктов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Кроме того, Порошенко рассказал Юнкеру о текущем положении дел с украинскими политзаключенными в России и на временно оккупированных территориях. Как на это отреагировал собеседник, не сообщается.

Стороны обсудили подготовку к юбилейному XX саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 9 июля в Брюсселе.

На Банковой также сообщили, что президент Еврокомиссии "поздравил украинцев с первой годовщиной безвизового режима", что "стало мощным фактором для взаимного сближения и оживления контактов между людьми".

Недавно Юнкер вспоминал о размерах РФ и призывал "покончить с травлей России". Еще он говорил, что "нужно найти с Москвой общий язык".

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. США готовят за это санкции.

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Теги: петр порошенко, евросоюз, еврокомиссия, северный поток-2, Жан-Клод Юнкер
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