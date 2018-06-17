Штаб: За прошедшие сутки ранены двое украинских военных

Фото: пресс-служба Минобороны

commenthover

За прошедшие сутки в районе проведения ООС ранены две украинских солдат, уничтожен один боевик

Реклама

Реклама

На утро сегодняшнего дня, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой. За прошедшие сутки боевые действия продолжались на отдельных направлениях, путинские наемники нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них пять раз применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых безотлагательно эвакуированы в госпиталь.



В Луганской области отмечалось обострение в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого на дебальцевском направлении.

На горловском и донецком направлениях, в районах Зайцева, Вехнеторецка, Авдеевки и Марьинки, продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия.

"Сложной ситуация остается на мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединский и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага", - сообщает штаб.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.