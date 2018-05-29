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29.05.2018, 21:35

Штайнмайер назвал главные проблемы Украины

Штайнмайер назвал главные проблемы Украины - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер

ФРГ и Евросоюз готовы продолжать оказывать поддержку Украине

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал официальному Киеву на необходимость бороться против коррупции и "агрессивного изоляционистского национализма". Об этом сообщает Зеркало недели.

Выступая перед студентами Киево-Могилянской академии 29 мая Штайнмайер заверил, что Германия и ее партнеры в ЕС готовы помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности страны.

Президент Германии отметил, что ЕС нуждается в надежных и сильных партнерах. 

Он напомнил, что Евросоюз и Международный валютный фонд считают  борьбу против коррупции одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с Украиной и оказания ей финансовой помощи. Штайнмайер также заявил об угрозе "агрессивного изоляционистского национализма", с которой, по его словам, сталкиваются как Украина, так и другие европейские государства.

Коррупция и национализм по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане, пояснил президент Германии.

29 мая федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

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Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, коррупция
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