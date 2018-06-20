Штепа подала в суд на Ирину Геращенко

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подала иск в суд о защите чести против вице-спикера парламента Ирины Геращенко. Об этом Геращенко сообщила в Facebook.
Согласно тексту повестки, иск касается "защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации".
Заседание запланировано на 9 июля 2018 года.
«Неля Штепа, которая звала «русский мир» на Донбасс, решила со мной судиться. Рассматриваю эти действия «честных и достойных» как попытки затянуть собственные судебные процессы», - прокомментировала Геращенко.
Экс-мэр Славянска Неля Штепа подозревается в в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
6 июня в Харькове после очередного отвода судей по ее делу определили новый состав суда.