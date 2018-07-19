Схватили, увезли: ГПУ выдала Турции близкого к Гюллену журналиста

Юсуф Инан (фото - facebook.com/osman.pashayev.1)

Генеральная прокуратура Украины по запросу турецкой стороны выдала журналиста Юсуфа Инана, которого власти Турции считают террористом и сообщником подозреваемого в попытке военного переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена. Информацию об этом подтвердили LIGA.net в Генпрокуратуре.

"В ГПУ от Минюста Турции в октябре 2017 года поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 указанный запрос был удовлетворен", - сказано в сообщении ГПУ.

Инан три года постоянно жил в Николаеве, здесь у него семья, пишет ТСН. В сюжете свидетели рассказывают, что схватили Инана у его дома на глазах у соседей и дочки.

Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже объявила, что он доставлен из Украины в Турцию.

Журналист Осман Пашаев написал в своем Фейсбуке, что спецслужбы Турции в четверг "вывезли журналиста Юсуфа Инана". По словам Пашаева, он удаленно из Украины руководил интернет-изданием, специализирующемся на измирских темах, которое "резко критиковало правительство партии Справедливости и Развития".

16 июля сообщалось, что сотрудники Национальной разведывательной организации Турции доставили из Азербайджана и Украины двух сторонников, имеющих отношение к течению обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

В июле 2017 года проживающий в США Гюлен заявил, что не намерен бежать из Штатов и согласится на экстрадицию в Турцию, если Вашингтон удовлетворит соответствующую просьбу Анкары.

В мае 2017-го комиссия парламента Турции по расследованию попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за мятежом стоит течение Гюлена.