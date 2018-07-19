Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 13:07

Схватили, увезли: ГПУ выдала Турции близкого к Гюллену журналиста

Схватили, увезли: ГПУ выдала Турции близкого к Гюллену журналиста - Фото
Юсуф Инан (фото - facebook.com/osman.pashayev.1)

Юсуф Инан жил в Николаеве с семьей на протяжении трех лет

Реклама
Реклама

Генеральная прокуратура Украины по запросу турецкой стороны выдала журналиста Юсуфа Инана, которого власти Турции считают террористом и сообщником подозреваемого в попытке военного переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена. Информацию об этом подтвердили LIGA.net в Генпрокуратуре.

"В ГПУ от Минюста Турции в октябре 2017 года поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 указанный запрос был удовлетворен", - сказано в сообщении ГПУ.

Инан три года постоянно жил в Николаеве, здесь у него семья, пишет ТСН. В сюжете свидетели рассказывают, что схватили Инана у его дома на глазах у соседей и дочки.

Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже объявила, что он доставлен из Украины в Турцию. 

Журналист Осман Пашаев написал в своем Фейсбуке, что спецслужбы Турции в четверг "вывезли журналиста Юсуфа Инана". По словам Пашаева, он удаленно из Украины руководил интернет-изданием, специализирующемся на измирских темах, которое "резко критиковало правительство партии Справедливости и Развития".

16 июля сообщалось, что сотрудники Национальной разведывательной организации Турции доставили из Азербайджана и Украины двух сторонников, имеющих отношение к течению обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

В июле 2017 года проживающий в США Гюлен заявил, что не намерен бежать из Штатов и согласится на экстрадицию в Турцию, если Вашингтон удовлетворит соответствующую просьбу Анкары.

В мае 2017-го комиссия парламента Турции по расследованию попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за мятежом стоит течение Гюлена. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, Фетхуллах Гюллен, гпу, экстрадиция, Турция, осман пашаев, попытка военного переворота в турции, юсуф инан, генпрокуратура украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Турция отменила режим чрезвычайного положения
Мир Турция отменила режим чрезвычайного положения
В Турцию из Азербайджана и Украины доставили сторонников Гюлена
Политика В Турцию из Азербайджана и Украины доставили сторонников Гюлена
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 