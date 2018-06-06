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06.06.2018, 12:24

Швейцария отправит в Донбасс 65 грузовиков с гуманитарной помощью

Швейцария отправит в Донбасс 65 грузовиков с гуманитарной помощью - Фото
Фото - МинВОТ

В МинВОТ сообщили, что это уже восьмая партия гуманитарных грузов от швейцарского правительства Украине

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Швейцария предоставит гуманитарную помощь в размере 2,2 млн франков (более 2,2 млн долларов) для пострадавших от войны восточных районов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, с 4 по 12 июня через подразделение гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) в восьмой раз будет направлена гуманитарная помощь в Донбасс на сумму примерно 2,2 млн швейцарских франков (более 2,2 млн долларов).

В министерстве уточнили, что груз состоит из около 1700 тонн химических реагентов для очистки воды (сульфат алюминия, известь и тому подобное), которые будут использоваться на водоочистительной станции КП Вода Донбасса, а также оборудование для производства гипохлорита натрия.

Также будет доставлено медицинское оборудование и запчасти для учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что гумпомощь будет доставлена в различные населенные пункты Донбасса, а общее количество грузовиков - около 65 автомобилей.

Правительство Швейцарии в течение 2016-2017 годов направило 720 тонн гуманитарного груза общей стоимостью 1,45 млн долларов и 1635 тонн реагентов для очистки воды, медоборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза и аппарат для определения вируса гриппа А и вируса гриппа В на сумму 1,48 млн швейцарских франков.

12 марта Федерика Могерини сообщила, что в период с 2014 года ЕС предоставил Украине гуманитарной помощи на сумму в 700 млн евро. 

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Теги: гуманитарная помощь, МинВОТ, Донбасс, Швейцария, восток украины
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