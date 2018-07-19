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19.07.2018, 16:07

Симоненко посетовал, что киберполиция "закрывает сайт КПУ"

Симоненко посетовал, что киберполиция "закрывает сайт КПУ" - Фото
Петр Симоненко

Лидер Коммунистической партии утверждает, что обыск проводят с целью закрыть сайт партии

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Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сообщил о проведении сотрудниками киберполиции обысков в столичном офисе партии. Симоненко утверждает, что правоохранители пытаются закрыть сайт партии. На данный момент сайт КПУ уже не работает.

"Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ, чтобы закрыть сайт. Обыск проводится на основании решения суда, в котором указано о закрытии сайта", - сообщил Симоненко Укринформу.

Глава КПУ предполагает, что причиной обыска стала публикация на сайте фотографий первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Директор Департамента коммуникаций Нацполиции Украины Ярослав Тракало подтвердил факт проведения обысков.

"Сотрудники киберполиции провели обыски в одном из стоилчных офисов, из которого обслуживался портал kpu.ua. На сайте размещались запрещенные материалы коммунистической пропаганды. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, на которой обнаружены запрещенные материалы".

Тракало уточнил, что обыски проводились на основании ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ провела обыски у руководителей Коммунистической партии Украины по делу о государственной измене в Киеве и Киевской области. Правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического режима.

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Теги: обыск, кпу, петр симоненко, киберполиция
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