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09.08.2018, 16:51

Ситуация ухудшается: у Сенцова третий затяжной кризис

Ситуация ухудшается: у Сенцова третий затяжной кризис - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Адвокат сообщил, что украинский политзаключенный не намерен прекращать голодовку

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У украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова наблюдается третий затяжной кризис. Об этом сообщила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова у себя в Facebook.

"Говорила с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в Лабитнанскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление", - отметила Денисова.

По словам адвоката, Сенцов прекращать голодовку не собирается. "Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм", - говорится в сообщении.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

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Теги: Людмила Денисова, Сенцов Олег
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