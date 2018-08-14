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14.08.2018, 11:26

Ситуация в Азовском море: Жебривский сказал, зачем давит Путин

Ситуация в Азовском море: Жебривский сказал, зачем давит Путин - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава Донецкой облгосадминистрации отметил, что "Путин хочет "надавить" на Украину, чтобы получить воду для Крыма"

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Президент  страны-агрессора РФ Владимир Путин хочет "надавить" на Украину, блокируя Азовское море, с целью получить водоснабжение во временно оккупированный Крым. Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112.Украина.

"Путин таким образом хочет надавить на Украину, для чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они, какой-никакой, построили, автотранспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема - это вода. И понятно, что Путин делает такое давление, блокируя фактически Мариуполь, Бердянск, особенно больно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод имени Ильича, завод Азовсталь", - сказал Жебривский.

Он уточнил, что оккупанты, когда строили мост (Керченский мост, - ред.), были вынуждены уменьшить водоизмещение судов.

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"Потому, что некоторые суда, которые шли перед так называемым Керченским мостом снимали мачту для того, чтобы пройти. А сегодня они фактически останавливают все корабли для того, чтобы проходить ", - уточнил Жебривский.

Он считает, что в Украине есть проблема относительно того, что "фактически нет военного флота".

"У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили $250 млн на финансовую помощь. Думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, которые идут в порты Мариуполь и Бердянск, нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение ", - добавил Жебривский.

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РФ с конца апреля этого года задержала почти 100 украинских судов в Азовском море. Россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, которые следуют через Керченский пролив.

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Теги: владимир путин, павел жебривский, азовское море
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