Сколько США вкладывают в НАТО: Трамп назвал впечатляющую цифру

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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По словам хозяина Белого дома, Североатлантический альянс "прекрасен, но Европе он помогает намного больше, чем Америке"

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91% расходов на безопасность Европы несут Соединенные Штаты, которые находятся за Атлантическим океаном. Такую цифру в интервью американскому каналу Fox News назвал президент США Дональд Трамп, пишет агентство Deutsche Welle.

По его словам, в прошлом году Вашингтон увеличил взнос в НАТО до $41 млрд, а в текущем году эта сума может вырасти до $100 млрд. Откуда он взял эти данные, американский лидер не уточнил.

Трамп привычно раскритиковал недостаточные, по его мнению, расходы европейских стран на коллективную оборону.

Хозяин Белого дома заявил, что Альянс "прекрасен, но он помогает Европе намного больше, чем нам".

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На саммите НАТО в Брюсселе, который прошел 11-12 июля, Трамп потребовал от европартнеров увеличить финансовый вклад в НАТО до 2% процентов от ВВП, причем не к 2024 году, как планировалось ранее, а уже в следующему.

На полях саммита Трамп заявил, что США "защищают ФРГ от РФ, а они с ней торгуют". По итогам экстренной встречи в Брюсселе он сказал, что не рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

3 июля New York Times сообщила, что Трамп написал не менее 12 резких писем лидерам стран НАТО с требованием выделить больше средств на оборону и предупреждением, что США "теряют терпение" из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса. 4 июля министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу.