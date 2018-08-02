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02.08.2018, 12:30

След большинства сообщений о минировании ведет в РФ - Аброськин

След большинства сообщений о минировании ведет в РФ - Аброськин - Фото
Вячеслав Аброськин (фото - пресс-служба Нацполиции)

По словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, только за семь месяцев этого года ложных сообщений было в два раза больше, чем в 2017

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С начала года в полицию поступило 1500 ложных сообщений о заминировании. Для сравнения, за весь 2017 год таких сообщений было всего 700, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Больше 900 сообщений в этом году поступило через электронные адреса и, как правило, IP-адреса отправителей зарегистрированы на территории России.

Больше всего ложных сообщений было в Харькове, Львовской области, Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. 

Аброськин отметил, что при реагировании на такие сообщения задействуется много ресурсов - полиция, ГСЧС, медики и другие службы. По его мнению, цель таких действий - нагнетание обстановки в мирных областях.

В конце мая в Киеве закрыли для пассажиров пять станций метро из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

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Теги: полиция, Вячеслав Аброськин, минирование
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