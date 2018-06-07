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07.06.2018, 15:55

Слова зама Супрун об онкобольных: комиссия обратилась к экспертам

Слова зама Супрун об онкобольных: комиссия обратилась к экспертам - Фото
Александр Линчевский (скриншот видео)

Дисциплинарная комиссия не приняла решение, действительно ли замминистра Линчевский пренебрежительно отзывался об онкобольных

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Дисциплинарная комиссия, которая занималась изучением высказывания заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных, решила обратиться к экспертам для принятия окончательного решения. К этому пришли на заседании комиссии, передает Громадське

Комиссия решила, что результат должен основываться на экспертных выводах. Глава комиссии Константин Ващенко отметил, что вопросы морали и этики не регулируются законом.

Экспертизой займутся в Научно-исследовательском институте судебной экспертизы. 

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что будет до последнего защищать Линчевского.

"Я призываю журналистов не вырывать фразы из контекста, потому что мы можем видеть, к чему это приводит", - сказала Супрун.

Следующее заседание запланировано на 11 июня. 

Ранее Счетная палата обнародовала часть аудиозаписи заседания с отрывком сказанных Линчевским слов в ходе обсуждения программы эффективности лечения онкобольных за границей. 

В Минздраве сказали, что слова Линчевского были "неудачно использованы". Сам Линчевский заявил, что его высказывание вырвали из контекста.

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Теги: дисциплинарная комиссия, Уляна Супрун, Александр Линчевский, эксперты
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