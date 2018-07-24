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24.07.2018, 21:22

Словацкие депутаты хотят в Крым и обиделись на посла Украины

Словацкие депутаты хотят в Крым и обиделись на посла Украины - Фото
Крым

Политики из Словакии заявили о планах поехать на оккупированную территорию из Москвы, украинский посол предупредил их о последствиях

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Группа депутатов из Словакии не намерена отказываться от своих планов посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки о том, что это будет нарушением украинских законов. Об этом сообщает SME.

На прошлой неделе группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются ехать в Крыма из Москвы. В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что последствием подобного визита станет запрет на въезд в Украину в будущем.

Слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли население Крыма по своей воле решило быть с Россией, и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

Сейчас известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, три депутата правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

20 июля сообщалось, что глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

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Теги: словакия, Крым, депутаты
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