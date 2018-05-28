Смерть Веджие Кашка: неизвестные изъяли записи видеокамер

Веджие Кашка Фото: radiosvoboda.org

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Где эти видеозаписи и существуют ли они, сейчас неизвестно

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Записи с камер наблюдения, которые могли бы прояснить обстоятельства смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, изъяли неизвестные силовики российских оккупантов. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил адвокат Николай Полозов, который проводит собственное расследование инцидента.

По его словам, все записи камер наблюдения, в поле зрения которых могла попасть Веджие Кашка, были изъяты в тот же день, 23 ноября неизвестными силовиками без каких-либо документов. Где эти видеозаписи и существуют ли они, сейчас неизвестно, отметил Полозов.

"Я жду, когда материал проверки из прокуратуры вернется обратно в следствие, чтобы все-таки ознакомиться с этим объемом информации и тогда уже, в зависимости от содержания, предпринимать дальнейшие меры», – сказал адвокат.

23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Сегодня силовики оккупантов задержали в Крыму гражданина Украины, который якобы пытался продать пистолет.