Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 12:24

СМИ Польши хотят от вице-спикера Сейма извинений перед украинцами

СМИ Польши хотят от вице-спикера Сейма извинений перед украинцами - Фото
Станислав Тышка (фото - facebook.com)

Польские журналисты подали жалобу в парламентскую комиссию на вице-маршалка от правопопулистов из-за заявления о медиках из Украины

Реклама
Реклама

В комиссию Сейма Польши по вопросам депутатской этики подали жалобу на вице-маршалка (вице-спикера) парламента Станислава Тышку (члена праворадикальной популистской партии Кукиз15) из-за его заявлений о медицинских работниках из Украины. Жалобу подало издание OKO.press.

"Вице-спикер Станислав Тышка, доктор гуманитарных наук, юрист и философ, молчит. Несмотря на неоднократные попытки, нам не удалось получить от него комментарии. Не ответил он и на заявление посольства Украины", - говорится в жалобе. 

Польские журналисты пишут, что "безосновательные обвинения украинского медицинского персонала в смерти польских пациентов – это нарушение достоинства граждан Украины в Польше".

Лидер правопопулистской партии Кукиз15 - рок-музыкант Павел Кукиз. Выступает против привлечения украинцев на польский рынок труда. Кукиз давал концерт на Майдане в 2014-м, но после оккупации Крыма стал говорить о "бандеровцах" и заявлять, что Украина "должна остаться российской колонией".

30 мая в эфире польского телеканала Тышка заявил, что из-за дефицита персонала в медучреждения набирают украинцев, у которых якобы более низкий уровень квалификации. "Из-за этого люди умирают", - заявил он.

В Минздраве Польше заявили, что не знают ни одного случая, когда пациент бы умер по врачебной ошибке украинских медиков, отметив, что, если человека трудоустроили, - у него есть необходимая квалификация.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 13.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, медики, вице-маршалок Сейма Польши, вице-спикер сейма польши, медики из украины, станислав тышка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ЕС и НАТО готовы к переговорам с Македонией после смены названия
Мир ЕС и НАТО готовы к переговорам с Македонией после смены названия
В ЕС предлагают втрое увеличить расходы на охрану внешних границ
Мир В ЕС предлагают втрое увеличить расходы на охрану внешних границ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 