СМИ Польши хотят от вице-спикера Сейма извинений перед украинцами

Станислав Тышка (фото - facebook.com)

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Польские журналисты подали жалобу в парламентскую комиссию на вице-маршалка от правопопулистов из-за заявления о медиках из Украины

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В комиссию Сейма Польши по вопросам депутатской этики подали жалобу на вице-маршалка (вице-спикера) парламента Станислава Тышку (члена праворадикальной популистской партии Кукиз’15) из-за его заявлений о медицинских работниках из Украины. Жалобу подало издание OKO.press.

"Вице-спикер Станислав Тышка, доктор гуманитарных наук, юрист и философ, молчит. Несмотря на неоднократные попытки, нам не удалось получить от него комментарии. Не ответил он и на заявление посольства Украины", - говорится в жалобе.

Польские журналисты пишут, что "безосновательные обвинения украинского медицинского персонала в смерти польских пациентов – это нарушение достоинства граждан Украины в Польше".

Лидер правопопулистской партии Кукиз’15 - рок-музыкант Павел Кукиз. Выступает против привлечения украинцев на польский рынок труда. Кукиз давал концерт на Майдане в 2014-м, но после оккупации Крыма стал говорить о "бандеровцах" и заявлять, что Украина "должна остаться российской колонией".

30 мая в эфире польского телеканала Тышка заявил, что из-за дефицита персонала в медучреждения набирают украинцев, у которых якобы более низкий уровень квалификации. "Из-за этого люди умирают", - заявил он.

В Минздраве Польше заявили, что не знают ни одного случая, когда пациент бы умер по врачебной ошибке украинских медиков, отметив, что, если человека трудоустроили, - у него есть необходимая квалификация.