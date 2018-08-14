СМИ узнали, кто второй год охраняет Холодницкого

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава антикоррупционной прокуратуры сказал, что обратился за охраной в первой половине 2016 года

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Заместителя генпрокурора, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уже второй год охраняют сотрудники управления государственной охраны. Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко 19 ноября 2016 года. Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

"По закону президент не имеет права предоставлять охрану УГО замгенпрокурора", - отмечается в материале.

Холодницкий сообщил, что обратился к генпрокурору и Администрации президента с просьбой о госохране из-за попытки поджога дверей его квартиры в 2016 году, о которой ранее нигде не сообщалось.

Холодницкий не знает, расследуется ли этот поджог. "Меня не вызывали ни разу. Просто был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию президента, и к генеральному прокурору", - уточнил Холодницкий.

Глава САП добавил, что обратился за охраной в первой половине 2016 года, а получил в ноябре. "То есть поджог, и обращение должны были произойти ориентировочно через полгода после назначения на должность", - говорится в материале.

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Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что знал об обращении Холодницкого в АП за охраной, однако о поджоге квартиры не слышал.

"Должность, на которую избирался Холодницкий, не предусматривает автоматическое обеспечение охраной за счет госбюджета. Но в случае реальной угрозы жизни антикоррупционного прокурора охранять его должна полиция", - говорится в материале.

Президент не наделен правом предоставлять госохрану замгенпрокурора.

"Заместитель генерального прокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не входит в число лиц, которые могут быть обеспечены охраной УГО на основании распоряжения президента Украины", - сказал юрист Владимир Харечко.

Согласно закону, который регулирует работу УГО, определяется ограниченный круг должностных лиц, которым президент может предоставлять охрану от подконтрольного ему органа.

"Глава государства может обеспечить охраной УГО народного депутата, члена Кабинета министров, судей Конституционного и Верховного суда, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Нацбанка, если им угрожает опасность", - отмечается в сообщении.

В УГО на просьбу назвать пункт законодательства, которое позволяло бы Порошенко предоставлять охрану Холодницкому, не назвали.

В случае угрозы жизни заместителя генпрокурора существует другой закон о государственной защите работников суда и правоохранительных органов.

Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября 2018 года.