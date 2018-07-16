СМИ заговорили об эвакуации "Белых касок" с семьями из Сирии

Скриншот из видеозаписи

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Возможная эвакуация обусловлена активностью войск Асада на юго-западе страны, где армия и союзники взяли под контроль значительную часть Эль-Кунейтры

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Соединенные Штаты с союзниками могут вскоре эвакуировать из Сирии волонтеров "Белые каски" из-за того, что войска режима Башара Асада все больше теснят повстанцев и считают членов этой гуманитарной организации "пособниками террористов". Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией дипломатические источники, пишет Deutsche Welle.

По данным источников, волонтеров и их семьи могут разместить в Канаде, Великобритании или Германии.

Президент США Дональд Трамп обсуждал такой шаг на прошедшем саммите НАТО в Брюсселе, уверяет источник CNN. Теперь Запад якобы надеется упросить Израиль и Иорданию помочь в поиске маршрутов эвакуации.

В мае 2018 года Госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок".

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"Белые каски" занимаются в Сирии спасением пострадавших от войны мирных жителей с 2013 года. В 2016 году они были номинированы на Нобелевскую премию мира. В составе организации около 3000 работников, они спасли более 70 тысяч человек.