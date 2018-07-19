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19.07.2018, 21:26

СММ ОБСЕ не собирает личные данные сотрудников - Хуг

СММ ОБСЕ не собирает личные данные сотрудников - Хуг - Фото
Хуг Александр

ОБСЕ обратилась к немецкому телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии

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Миссия ОБСЕ не собирала персональную и финансовую информацию о своих сотрудниках. По данным немецкого телеканала ARD, именно такую информацию получила российская разведка. Об этом первый заместитель главы специальной СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил в комментарии Hromadske.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным. Мы также уважаем основополагающие права на приватность наших сотрудников и не мониторим, не наблюдаем или внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников», - сказал Хуг.

Он отметил, что ОБСЕ обратилась к телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии.

17 июля 2018 года сообщалось, что ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ, которые находятся в Донбассе.

Источники LIGA.net уточнили, что ФСБ получила доступ к внутренним отчетам миссии, переписке Хуга. Результаты внутреннего расследования должны появиться в течение ближайших дней.

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Теги: фсб, обсе, александр хуг, утечка, данные
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