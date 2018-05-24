СНБО на три года запретил РИА Новости Украина

Заседание СНБО (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Соответствующее решение про филиалу российского пропагандистского рупора было принято 2 мая

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Совет национальной безопасности и обороны на три года ввел санкции против филиала российского пропагандистского ресурса РИА Новости в Украине. Об этом речь идет в приложении №2 к решению СНБО от 2 мая 2018 года.

Санкции затронули не только РИА Новости Украина, но и компанию, через которую (по данным СБУ) осуществлялась хозяйственная деятельность этого агентства в Киеве - ООО Интерселект.

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Ограничительные меры предполагают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда и блокирование доступа к сайту агентства.

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15 мая 2018 года в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и по месту жительства руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Руководитель портала Кирилл Вышинский арестован по подозрению в госизмене.

18 мая Дмитрий Киселев, гендиректор МИА "Россия сегодня" (куда входит РИА Новости-Украина), заявил, что Кремль может обменять Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Олега Сенцова. В МИД сегодня заявили, что не исключают такой возможности.