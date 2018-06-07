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07.06.2018, 12:01

СНБО: Против вступления Украины в НАТО выступает не только Россия

СНБО: Против вступления Украины в НАТО выступает не только Россия - Фото
Александр Турчинов (пресс-служба СНБО)

По словам Турчинова, некоторые страны-союзники боятся присутствия Украины в НАТО, поскольку тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ

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Против вступления Украины в НАТО выступает не только Россия, но и некоторые страны-союзники. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

«Безусловно, Путина пугает перспектива Украины в НАТО», - сказал Турчинов, добавив, что это лишит его возможности проводить военные операции против Украины.

«Другой вопрос и другая проблема, что и многие наши партнеры тоже боятся присутствия Украины в НАТО. Потому что тогда они получат угрозу военного конфликта с РФ», - считает он.

По его словам, Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции. «Но, простите, кто такой Путин, чтобы он определял судьбу Украины и судьбу НАТО? Кто он?», - добавил секретарь СНБО.

На вопрос, насколько реально закрепить курс на НАТО в украинской Конституции, Турчинов ответил: это возможно, но сначала нужен всеукраинский референдум.

«Я не вижу тут проблем. Даже если наши партнеры будут не очень этому радоваться. Но мы все равно будем держать их в объятиях, пусть расслабятся», - сказал Турчинов.

Читайте аналитику: ВМС НАТО: проблема соответствия российской угрозе

Ранее сегодня Турчинов заявил, что в условиях гонки ядерных вооружений России, США, Китая и других стран приоритетом Украины должно стать создание мощного оружия сдерживания.

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Теги: вступление Украины в НАТО, нато, александр турчинов, снбо
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