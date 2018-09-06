СНБО решил создать в Азовском море группировку ВМС ВСУ

Фото: president.gov.ua

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Также СНБО поддержал предложение президента относительно непродления действия договора о дружбе с РФ

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На сегодняшнем заседании СНБО приняты ряд решений, касающихся оборонного бюджета, защиты национальных интересов в Азовском море, экологической ситуации в оккупированном Крыму и решения о непродлении договора о дружбе с РФ. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В 2019 году на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП. Будут закуплены новые образцы вооружения, усилена система противовоздушной обороны, кибербезопасность, усилена контрразведывательная деятельность.

"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - сообщили в СНБО.

На заседании решили усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море. Там будет создана корабельно-катерная группировка ВМС ВСУ, разработана соответствующая инфраструктура, подразделения береговой обороны будет обеспечено новейшим высокоточным ракетным оружием и др.

Также на СНБО решили безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того Украина должна отработать общую позицию с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе в оккупированном Крыму.

"СНБО Украины поддержала предложение президента Украины относительно непродления действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет", - сказано в сообщении.

Совет также принял решение по обеспечению надежной защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.