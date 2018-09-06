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06.09.2018, 18:00

СНБО в тайном режиме обсудит защиту Азовского моря

СНБО в тайном режиме обсудит защиту Азовского моря - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что есть "соответствующие предложения"

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Сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в тайном режиме рассмотрит вопросы о неотложных мерах по защите национальных интересов в акватории Азовского моря. Об этом в ходе заседания СНБО заявил президент Петр Порошенко.

«Сегодня мы в тайном режиме рассмотрим вопросы о неотложных мерах относительно защиты национальных интересов в акватории Азовского моря. Предложены соответствующие предложения и согласована необходимая координация наших действий», — сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Россия использует незаконно построенный Крымский мост и свои военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в порты Мариуполя и Бердянска.

Из-за действий России заходы в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10%.

С конца апреля-начала мая Россия перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда, которые направляются в украинские порты.

 

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Теги: Россия, петр порошенко, снбо, азовское море
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