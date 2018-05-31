Собчак о состоянии Сенцова: Худой, бледный

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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Бывший кандидат в президенты России разговаривала сегодня с украинским режиссером по видеотелефону

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Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что общалась с украинским политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым, который голодает уже 18-й день. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - отметила Собчак.

По ее словам, у Сенцова выпали два зуба. "Цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - добавила она.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.

16 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. МИД не исключил, что его могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.