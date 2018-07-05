Сохранить до выборов: глава Опоры пояснила срыв обновления ЦИК

Ольга Айвазовская (фото - oporaua.org)

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Действующий состав Центризбиркома выгоден некоторым претендентам на президентское кресло, считает Ольга Айвазовская

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Действующий состав Центральной избирательной комиссии хотят сохранить до президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года. Такое мнение в интервью журналистам высказала координатор общественной сети Опора Ольга Айвазовская, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы являемся свидетелями процесса, направленного на то, чтобы президентские выборы в Украине организовывала действующая ЦИК", - сказала она.

По мнению Айвазовской, расклады в Верховной Раде после выборов главы государства будут "более благоприятны" для их победителя.

Координатор Опоры отметила, что разница в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты небольшая и то, кто именно выйдет во второй тур, будет зависеть и от позиции ЦИК. "Она консультирует, может распускать окружные комиссии или отменять их решения", - пояснила Айвазовская.

Она также предположила, что на следующей пленарной неделе Рады, скорее всего, голосов для замены состава Центризбиркома будет недостаточно, а осенью уже начнется избирательная кампания в объединенных территориальных общинах, что будет использовано для отсрочки обновления ЦИК.

Сегодня, 5 июля, Рада планировала назначить новых членов Центризбиркома, однако из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва.

Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.