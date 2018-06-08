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08.06.2018, 19:20

Состояние Кольченко после прекращения голодовки улучшается

Состояние Кольченко после прекращения голодовки улучшается - Фото
Александр Кольченко Фото: Facebook / Nikolay Shchur

Сейчас Кольченко весит 55 кг, до голодовки было 63 кг

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Состояние здоровья политзаключенного в России украинца Александра Кольченко нормализуется - врачи выводят его из голодовки, кормя бульоном. Об этом сообщил в Facebook по результатам визита в колонию адвоката российский правозащитник Николай Щур.

Сейчас Кольченко весит 55 кг, до голодовки было 63 кг.

Во время голодовки его посещали представители уполномоченного по правам человека в области и члены региональной общественной наблюдательной комиссии. 

"Их поведение нравственным назвать не могу. Когда-нибудь Саша сам расскажет, что и как они ему говорили", - написал Щур.

7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб.

С 31 мая Кольченко держал голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. 4 июня он попал в медико-санитарную часть.

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Теги: голодовка, александр кольченко
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