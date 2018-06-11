Эксперт о втором сроке Порошенко: Будет сложно, но шансы есть

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Алексей Гарань считает, что, благодаря административному и медийному ресурсам, у президента есть шансы на переизбрание на второй срок

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Переизбираться на второй срок Петру Порошенко будет сложно, но, учитывая административный и медийный ресурс, шансы у него есть. Такое мнение высказал научный директор фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

По его мнению, ввиду отсутствия альтернативы Порошенко может сыграть на ситуации, когда будет выбор "или-или".

Кроме того, 55 опрошенных фондом Деминициативы экспертов оценили деятельность президента Порошенко в 5 из 10 баллов, что ниже оценки прошлого года (5,3 балла). Большинство экспертов считает, что "скорее всего, Порошенко не будет переизбран на второй срок, но определенные шансы у него есть".

Детальнее о победах и провалах Порошенко на посту президента, а также шансах на переизбрание на второй срок читайте в спецпроекте LIGA.net Пятый круг Петра Порошенко