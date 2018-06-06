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06.06.2018, 12:03

Совбез ООН сегодня примет заявление по Украине - AP

Совбез ООН сегодня примет заявление по Украине - AP - Фото
Фото: Getty Images

По информации дипломатов, заявление согласовали все 15 членов Совбеза - оно может стать первым "украинским" с января прошлого года

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Совет безопасности ООН сегодня, 6 июня, должен принять заявление, в котором призовет возобновить мирное соглашение 2015 года и Совбез выразит обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины. Об этом сообщает AP.

У России есть право вето, но по информации дипломатов, все 15 членов Совета во вторник, 5 июня, согласовали заявление.

Оно может стать первым официальным заявлением по Украине с января 2017 года. 

Текст заявления подготовили Франция и Германия. В нем призываются все стороны отвести тяжелое вооружение от линии разграничение. Также Совбез поддерживает ОБСЕ, которая мониторит ситуацию в Донбассе. 

В феврале 2015 года в Минске были приняты договоренности, которые предполагали прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. 

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Теги: Украина, совет безопасности оон, заявление
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