Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Россией Крыма

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Санкции продлены до 23 июня 2019 года; цель ограничений – сделать невозможными любые экономические контакты между ЕС и оккупированным полуостровом

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Совет министров Европейского Союза продлил до 23 июня 2019 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Санкции, впервые введенные в 2014 году, запрещают резидентам Евросоюза ввозить продукцию из Крыма и Севастополя, покупать недвижимость на полуострове, финансировать крымские компании.

Также санкции распространяются на турпоездки в Крым для граждан стран ЕС. Европейским круизным судам запрещено заходить в крымские порты, за исключением чрезвычайной ситуации.

Кроме того, запрещен экспорт из ЕС определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также в разведке и добыче полезных ископаемых. Запрет касается и техпомощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих отраслях.

Глава МИД Павел Климкин в Twitter поблагодарил ЕС за продление санкций и предложил внести в черный список ответственных за массовые нарушения прав человека в Крыму и незаконное строительство Керченского моста. "Должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации", - добавил министр.

Ранее в июне 2018 года четыре страны присоединились к санкциям ЕС против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.