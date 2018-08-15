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Боты:
15.08.2018, 06:29

Советник президента США по нацбезопасности посетит Украину

Советник президента США по нацбезопасности посетит Украину - Фото
Джон Болтон (фото - Getty Images)

Официальный визит в Украину Джона Болтона состоится на следующей неделе

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Украину на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Его официальный визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс.

"В рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", - отмечается в сообщении.

1 июля 2018 года Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.

Болтон и Путин встретились 27 июня в Кремле. Встреча в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

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Теги: визит, Украина, владимир путин, джон болтон
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