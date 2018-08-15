Советник президента США по нацбезопасности посетит Украину

Джон Болтон (фото - Getty Images)

commenthover

Официальный визит в Украину Джона Болтона состоится на следующей неделе

Реклама

Реклама

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Украину на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Его официальный визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс.

"В рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", - отмечается в сообщении.

1 июля 2018 года Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.

Болтон и Путин встретились 27 июня в Кремле. Встреча в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.