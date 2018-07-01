Советник Трампа обсудил с Путиным выборы в США и Крым - СМИ

Джон Болтон Фото: Getty Images

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Джон Болтон в эфире американского телеканала рассказал, что говорил с президентом РФ о вмешательстве в выборы президента США и аннексии Крыма

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Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс. Об этом Болтон заявил в программе Face the nation на телеканале CBS, передает передает Reuters.

"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон, сообщил, что Путин отрицал влияние РФ на выборы американского президента.

Кроме того, в эфире телеканала Fox News Болтон подчеркнул, что Трамп "очень хочет понять позицию РФ, и, что возможно, более важно, чтобы Путин понял нашу позицию".

Также Болтон сказал, что не слышал от Трампа заявлений в Канаде по поводу признания или не признания Крыма российским.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС пишет, что Путин и Болтон "остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине".

Болтон и Путин встретились 27 июня в Кремле. Встреча в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

30 июня американское издание Politico сообщило, что президент США уклончиво ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты признать аннексию Крыма.