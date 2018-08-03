Спецслужбы Беларуси заинтересовались крымскими татарами - Чубаров

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, особенно интересуют белорусские спецслужбы мусульмане, у которых есть родственники на материковой Украине

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Спецслужбы и миграционная служба Беларуси активно опрашивают крымских татар и представителей других этнических сообществ, которые исповедуют ислам. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Чубаров отметил, что особый интерес для спецслужб представляют мусульмане, у которых есть родственники в Одесской и Херсонской областях или в Киеве.

Официально это называют "изучением миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор".

У людей спрашивают, приезжают ли они в Украину на праздники, празднуют ли вообще украинские праздники и поддерживают ли "провозглашение Новоалексеевки в Херсонской области столицей крымкотатарской автономии в Украине".

Чубаров не исключает, что такая заинтересованность могла быть заданием из России.

Сегодня в Симферополе крымский татарин пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против произвола российских оккупантов.