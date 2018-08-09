"Спутал сборы и поборы": на взятке задержан крупный налоговик

Столичная прокуратура совместно с Нацполицией "задержали с поличным" начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС. Об этом у себя в Facebook коротко сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Чиновник спутал сборы и поборы", - отметил он.
За уменьшение штрафных санкций подозреваемый якобы требовал с трех предпринимателей $20 тысяч.
Фото: Юрий Луценко / Facebook
По данным сайта ГФС, на этой должности в ведомстве работает Павел Дроняк.
Вот его декларация о доходах на сайте НАПК.
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