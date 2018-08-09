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09.08.2018, 09:23

"Спутал сборы и поборы": на взятке задержан крупный налоговик

"Спутал сборы и поборы": на взятке задержан крупный налоговик - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что мужчина в наручниках на фото требовал с трех бизнесменов $20 тысяч за уменьшение штрафных санкций

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Столичная прокуратура совместно с Нацполицией "задержали с поличным" начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС. Об этом у себя в Facebook коротко сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Чиновник спутал сборы и поборы", - отметил он.

За уменьшение штрафных санкций подозреваемый якобы требовал с трех предпринимателей $20 тысяч.

Фото: Юрий Луценко / Facebook

По данным сайта ГФС, на этой должности в ведомстве работает Павел Дроняк.

Вот его декларация о доходах на сайте НАПК.

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Теги: коррупция, задержание, взятка, ГФС, налоговая
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