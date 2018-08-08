Среди кандидатов в ГБР были иностранные агенты - полиграфолог

Татьяна Морозова (фото - Укринформ)

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По словам руководителя группы полиграфологов Татьяны Морозовой, даже у подходящих для Госбюро расследований кандидатов находили "зацепки"

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В ходе проверок на полиграфе кандидатов в Государственное бюро расследований выявили несколько человек, которые являются агентами в спецслужбах других стран. Об этом рассказала руководитель группы полиграфологов Татьяна Морозова в интервью Укринформ.

"Интересно, что такие люди нередко были правильно подобраны - внешне они соответствовали критериям общественных активистов: никаких скандалов, никаких купленных авто на деньги бабушки, которая хозяйничала всю жизнь в огороде", - рассказала Морозова.

Одним из таких людей был бывший правоохранитель, который в 2014 году выехал на оккупированную территорию, вернулся через полгода, занимался юридической практикой и теперь решил пойти в новосозданный орган. Выяснилось, что потенциальный кандидат работал в структурах оккупантов в самопровозглашенной республике.

Кандидатов спрашивали, есть ли у них опыт в пытках людей. По словам Морозовой, если есть реакция, то задают наводящие вопросы - было ли это в служебных целях, получал ли человек от этого удовольствие.

Также спрашивали про наличие гражданства другой страны и был ли опыт продажи информации.

"У нас нет пункта, по которому мы бы что-то не выявили, у нас по всем пунктах есть улов", - сказала глава группы полиграфологов.

18 июля внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований.