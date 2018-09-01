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01.09.2018, 21:59

США готовы увеличить поставки оружия Украине - Волкер

США готовы увеличить поставки оружия Украине - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - скриншот видео)

Украине нужно наращивать военную мощь, а другим странам нужно помогать ей в этом, подчеркнул спецпредставитель США

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США готовы увеличить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью The Guardian.

"Для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что антироссийские настроения в Украине усиливаются каждый месяц.

Волкер сообщил, что США и Украина обсудят военно-морской потенциал, поскольку украинский флот в основном захвачен Россией и нуждается в восстановлении. Кроме того, воздушный потенциал Украины тоже ограничен и его также придется обсудить.

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Теги: Курт Волкер, США, ВСУ
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