США и ЕС призвали к прозрачному расследованию убийства Бабченко

Аркадий Бабченко

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В посольстве США в Украине обратили внимание на то, что журналист критиковал Кремль

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США и Евросоюз призвали провести тщательное и прозрачное расследование убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в заявлениях официальных представителей ЕС и США.

В посольстве США в Украине обратили внимание на то, что Бабченко критиковал Кремль.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине... Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", – говорится в сообщении в Twitter диппредставительства.

В заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешнего действия, выражаются соболезнования семье, друзьям и коллегам Бабченко.

"Лучший способ почтить память Бабченко и его работу, а также решительно противостоять любой попытке поставить под угрозу наши общие основные права - это быстрое и прозрачное расследование, которое привлечет к ответственности виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении ЕС.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.