США и РФ "согласились сохранить разногласия" по Крыму - Белый дом

Армия России оккупирует Крым, 2014 год (фото - Getty Images)

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Санкции против России не снимут, пока она не вернет полуостров Украине, подчеркнули в администрации США

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Санкции против путинской России за оккупацию Крыма останутся в силе, пока Москва не вернет захваченный полуостров Украине. Как пишет Голос Америки, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя спекуляции СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы может признать Крым российским на встрече 16 июля с коллегой из РФ Владимиром Путиным.

"Мы не признаём российскую попытку аннексировать Крым. Мы согласились сохранить разногласия с Россией на этом направлении", – отметила она.

26 июня Трамп якобы допустил, что может признать захваченный армией РФ полуостров российским, заявив журналистам на соответствующий вопрос: "Посмотрим". Его советник по нацбезопасности Джон Болтон дал аналогичный ответ по поводу слов Трампа.

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14 июня издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.