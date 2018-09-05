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05.09.2018, 20:38

США однозначно отреагировали на ситуацию с Седлецкой

США однозначно отреагировали на ситуацию с Седлецкой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В посольстве США заявили, что украинская власть должна поддерживать независимую журналистику

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены решением Печерского райсуда относительно журналистки-расследователя Натальи Седлецкой. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

В посольстве считают, что предоставление разрешения Генпрокуратуре на доступ к телефону руководителя проекта "Схемы" может оказать неблагоприятное влияние на свободу прессы и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. 

В сообщении посольства подчеркивается, что украинская власть должна поддерживать независимую журналистику.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда, так как это является наступлением на свободу слова.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователям необходимо установить время встречи Сытника с журналистами, на которой якобы произошло разглашение тайны следствия, однако журналистка Наталья Седлецкая отказалась предоставить эту информацию.

5 сентября стало известно, что такое же решение суд принял в отношении журналистки издания Новое Время Кристины Бердинских.

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Теги: Наталья Седлецкая, Посольство США в Украине, свобода слова
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