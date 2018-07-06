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06.07.2018, 23:01

США приветствовали принятие Украиной закона о нацбезопасности

США приветствовали принятие Украиной закона о нацбезопасности - Фото
Фото: Getty Images

Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских Вооруженных сил с НАТО

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Принятие закона о национальной безопасности Украины будет способствовать дальнейшей и более тесной интеграции Украины с западными странами. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских Вооруженных сил с НАТО", - сказала Нойерт.

Представитель Госдепа добавила, что Соединенные Штаты и далее готовы поддерживать украинские реформы в сфере обороны и безопасности, которые направлены на то, чтобы укрепить возможности Украины по защите ее территориальной целостности.

5 июля президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности Украины, который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, а также определяет в числе фундаментальных национальных интересов вступление в ЕС и НАТО.

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Теги: госдеп сша, Хизер Нойерт, закон о нацбезопасности
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