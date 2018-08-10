США призвали Россию освободить Сенцова

Курт Волкер (скриншот из видеозаписи) 2

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"...Пока это не стало еще одной смертью на ее руках", - заявил Курт Волкер

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Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом Волкер написал в Twitter.

«Россия должна освободить Олега Сенцова, пока это не стало еще одной смертью на ее руках», - написал Волкер.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон высказал российскому президенту Владимиру Путину свои опасения по поводу состояния Сенцова.

Олег Сенцов сегодня голодает 89-й день. 13 июля мать украинского режиссера написала Путину ходатайство о помиловании.

На днях сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что брат передал ей через адвоката письмо, в котором написал, что "все катастрофически плохо" и "конец близок".