Помпео попросил Венгрию не блокировать поддержку Украины в НАТО

Петер Сийярто и Майкл Помпео (фото - скриншот видео)

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Госсекретарь США в беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил о необходимости помочь Украине в борьбе с российской агрессией

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Госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в среду, 30 мая, обратил внимание Будапешта на необходимость поддержки сотрудничества Украины и НАТО перед лицом российской агрессии в Европе. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, Помпео в беседе с венгерским коллегой "подчеркнул срочную необходимость помочь Украине в борьбе с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО, а также необходимость борьбы с российским злокачественным влиянием в Центральной Европе".

Венгрия трижды блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Будапешт объясняет, что таким образом давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании, которая якобы значительно ограничила права венгерского нацменьшинства в использовании родного языка.

25 мая 2018 года сообщалось, что НАТО не планирует прекращать поддержку Украины, как того требует правительство Венгрии.