Стало известно, когда в Киев вернется освобожденный в РФ Костенко

Фото: Громадське

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Сегодняшнюю ночь освобожденный из российской тюрьмы украинец провел в посольстве Украины в Москве и в начале неделе он должен быть в Киеве

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Украинец Александр Костенко, которого сегодня освободили из российской колонии в Кировской области, в ближайший понедельник-вторник должен вернуться в Киев. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Как и планировалось, сегодняшнюю ночь он вместе с консулом Геннадием Брескаленко провел в украинском посольстве в Москве.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова показала комнаты в общежитии, где Костенко будет жить ближайшие полгода-год - вернуться в Крым он не может.

3 августа крымский активист, украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко сегодня вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.